هنا.. رابط مباشر لتحميل واتساب جولد لاخفاء الظهور والكتابة وتحميل حالات الاصدقاء

يعد تطبيق الواتساب الذهبي من التطبيقات المنافسة البارزة للواتساب وذلك لأنه من التطبيقات التواصل الاجتماعي التي تسمح بإرسال الرسائل وإجراء المكالمات ومشاركة الملفات مع الآخرين إلى جانب العديد من الميزات الأخرى، وقد تم استخدام هذا التطبيق في كثير من الدول حول العالم، حيث يصل عدد هذه الدول إلى 180 بفضل مميزاته العديدة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تحميل واتساب جولد للهواتف الذكية

يعتبر تطبيق واتس اب الذهبي من أحدث الإصدارات المميزة التي تقدم للمستخدمين مجموعة كبيرة من الفوائد والتحسينات والتطورات التي توجد في التطبيق لتنزيل واتس اب الذهبي على جهازك المحمول، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى متجر جوجل بلاي وابحث عن تطبيق واتس آب جولد.

من ثم يتم الضغط على زر التحديث الموجود على شاشة جهازك.

يجب الانتظار قليلا حتى تكتمل عملية التحديث.

بعد إكمال المهمة، يمكنك الرجوع إلى التطبيق للاستفادة من الخدمات والفوائد المتنوعة التي يقدمها.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من تحميل واتس آب الذهبي بسهولة والاستفادة من تجربة استخدام المعدلة.

مميزات تطبيق واتساب جولد

نجح هذا التطبيق في تحقيق شهرة كبيرة بفضل خصائصه المميزة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: