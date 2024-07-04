نضعكم الآن أمام القط والفار أطفالك هيحبوهم، تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر أقمار النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك بأجدد حلقات القط والفار 2024، حيث تزايدت البحثات في الساعات الأخيرة من قبل الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة توم وجيري 24 ساعة، وذلك بمناسبة اقتراب إجازة نهاية العام الدراسي 2023-2024. تُعد هذه القناة من الأكثر شهرة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية المسلية، التعليمية، والدينية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر أقمار النايل سات والعرب سات

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص أطفالك هيحبوهم، تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر أقمار النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك بأجدد حلقات القط والفار 2024، حيث يمكنك الآن تسلية أطفالك بشاشة قناة توم وجيري وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11315.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري على أقمار العرب سات والنايل سات

فبعد أن خضنا معا تجربة مميزة توصلنا منها إلى أطفالك هيحبوهم، تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر أقمار النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك بأجدد حلقات القط والفار 2024، نتعرف الآن على خطوات ضبط ترددات القناة على أقمار العرب سات والنايل سات 2024، ولضبط القناة على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط زر القائمة على جهاز التحكم عن بُعد. حدد خيار البحث. اختر القمر الصناعي المناسب. أدخل بيانات التردد في الحقول المخصصة. ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة، ابحث عن قناة توم وجيري واضبطها.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري والاستفادة من برامجها المتنوعة والممتعة على مدار الساعة.