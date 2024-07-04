واتساب بلس اخر اصدار مجاني تماما وآمن لمعرفة من يتابعك

انتشر نوع جديد من تطبيق الواتس اب يسمى الواتس اب الأزرق، واكتسب شهرة كبيرة بسبب المميزات الرائعة التي يقدمها، مما جعله الأكثر رغبة من الناس في الآونة الأخيرة واتجه كثير من الناس إلى تحميله بسبب مميزاته.

تنزيل اخر اصدار واتس اب بلس

يمكنك الحصول على تلك النسخة من واتساب من خلال بعض الخطوات وسنتعرف عليها الآن من خلال مقالنا هذا.

في البداية نقومن بفتح متصفح الإنترنت على هاتفك والتأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت، ثم البحث عن التطبيق.

بعد ذلك، ستظهر لك عدة خيارات اختر تنزيل واتساب.

ثم قم بعملية التحميل عن طريق الضغط على الرابط المتوفر، ومنح التطبيق الأذونات المطلوبة، ثم الانتظار حتى يتم بدء العملية.

بعد إكمال العملية، ينبغي عليك الانتظار حتى يكتمل التثبيت.

مميزات تطبيق واتساب بلس

يأتي هذا الإصدار من تطبيق واتساب بلس مع الكثير من المميزات التي تجعله محببا من الكثير من الناس و المستخدمين و سنعرض فيما يلي أهم تلك المميزات.