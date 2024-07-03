“ثبتها بجودة عالية”.. نزل تردد قناة ماجد الجديد 2024 لمشاهدة محتوى الأطفال بجودة HD

قناة ماجد أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي تقوم على إذاعة محتوى طفولي مميز، ما بين عرض الأفلام الكرتونية والمسلسلات التي يعشقها الأطفال من مختلف الأعمار، حتى أن القناة استطاعت جذب ملايين المتابعين، ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد للقناة بمختلف الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد أطفال 2024 لتسلية الأطفال

قناة ماجد أطفال تمكنت من تقديم محتوى ثقافي وترفيهي مميز جذب من خلاله شريحة كبيرة من الأطفال، وأصبحت القناة هي الرائدة إلى حد كبير، في نقل العديد من البرامج والأفلام الطفولية والكرتونية المميزة، كما يمكنك تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة ماجد أطفال فهو النايل سات.

التردد الجديد يكون 11411.

في حين أن معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقبال قناة ماجد أطفال 2024 العرب سات

وحتى يسهل القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة ماجد أطفال، والعمل على مشاهدة المحتوى الطفولي المميز ما بين الأفلام والبرامج الكرتونية المميزة، وفقًا للبيانات التالية:-