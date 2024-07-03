“الاسماء pdf”.. كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق عبر منصة مظلتي

في الأيام الأخيرة شهدنا زيادة في معدلات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق وتعد الرعاية الاجتماعية واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لدعم مواطنيها، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة حيث تهدف الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لجميع السكان.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق، يجب عليك اتباع الخطوات التالية.

أولاً، افتح متصفح الإنترنت الخاص بك واذهب إلى منصة مظلتي.

بمجرد وصولك، ابحث عن قسم “الرعاية الاجتماعية”.

من بين الخيارات المتاحة، اختر “المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

بعد ذلك، اختر اسم المحافظة التي تتبع لها بدقة لضمان صحة النتائج.

حدد رقم “الوجبة” التي ترغب في الاستعلام عنها، وهي “الوجبة السابعة” في هذه الحالة.

املأ جميع الخانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني واضغط على زر “الاستعلام عن نتيجة الطلب” لمعرفة مصير طلبك.

سوف تظهر لك قائمة PDF قابلة للتنزيل تضم أسماء جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

لتتمكن من الاطلاع على الأسماء، افتح متصفحك الإلكتروني وتوجه إلى منصة مظلتي. عند الوصول، ابحث عن قسم “الرعاية الاجتماعية”. اختر من بين الخيارات المتاحة “المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024”. اختر اسم المحافظة التي تتبع لها بدقة. ثم حدد رقم “الوجبة” التي ترغب في الاستعلام عنها. بعد ذلك، املأ جميع الخانات المطلوبة واضغط على زر “الاستعلام عن نتيجة الطلب”. ستظهر لك قائمة PDF تضم أسماء المشمولين في الوجبة السابعة. ابحث عن اسمك في القائمة للتأكد من قبولك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل بعض الشروط للاستفادة من الرعاية الاجتماعية.