لاخفاء الظهور والكتابة حمل الان احدث نسخ واتساب ايرو 2024

يمكنكم تنزيل تطبيق واتساب ايرو من الإنترنت والاستفادة من العديد من المميزات التي يقدمها للمستخدمين، مثل تعزيز الخصوصية والأمان، وتصميم الواجهة التي تراها مناسبة لك ولشخصيتك ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة تحميل واتس اب ايرو وما هي أهم مميزاته.

واتس اب ايرو Aero

الجدير بالذكر أنه لا يمكن تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات، ولتنزيل تطبيق واتساب إيرو يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك فتح متصفح الإنترنت الذي تستخدمه.

من ثم قم بفتح محرك البحث وأدخل اسم التطبيق “واتساب إيرو” مضافاً إليه كلمة “apk”، ثم اضغط على زر التحميل.

بعد ذلك انتظر لدقائق قليلة حتى يكتمل تثبيت التطبيق بنجاح، ثم توجه إلى قائمة التطبيقات وقم بفتح التطبيق.

من ثم سوف يتم طلب إدخال رقم هاتفك وستحصل على رمز التحقق عن طريقه.

بمجرد تأكيد رمز التحقق، سيكون التطبيق مستعدًا للاستخدام.

مميزات تطبيق واتساب ايرو

يحتوي تطبيق واتساب ايرو على العديد من الميزات الرائعة التي أدت إلى نجاحه الكبير، ومن بين هذه الميزات ما سنذكره في النقاط التالية:

يمكنكم إخفاء المحادثات تمامًا من الواجهة الأساسية ووضعها في قائمة سرية تفتح عبر النقر على كلمة “واتس آب” الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

يوفر قدرًا كبيرًا من الخصوصية للمستخدم عبر تقديم مجموعة متقدمة من إعدادات الخصوصية، والتي تتضمن عدة خيارات مثل إخفاء الحالة على واتساب.

يمكنك منع ظهور علامات الصح الزرقاء أو إخفاؤهما نهائيًا لقراءة الرسائل، بحيث تستطيع قراءة الرسالة دون علم المرسل بأنك قد قمت بقراءتها.

فوائد واتساب ايرو

يساعد هذا الإصدار من واتساب في إعطاء الشخص مزيد من الخصوصية وعد الإزعاج ومن تلك الفوائد.

الحرية في عدم جعل الأشخاص تراقبك.

يعتبر هذا الإصدار من الواتساب ضد الحظر على الرغم من أن تحميله بواسطة جوجل وليس الآب ستور.

يحرص القائمون على أعمال التطوير على إعطاء المزيد من الأفكار لراحة المستخدمين