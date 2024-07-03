رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر 2024 وجدول الإجازات الرسمية في العام الجاري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تحويل يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 إلى إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك بدلًا من التاريخ الذي سيتم تحديده لاحقًا وفقًا للرؤية الشرعية، وتشمل الإجازة جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر

يترقب الجميع بفارغ الصبر موعد رأس السنة الهجرية الجديدة، بما في ذلك إجازة العيد التي يحددها مجلس الوزراء. وبناءً على الحسابات الفلكية، يتوقع أن يكون أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1446، وغرة شهر محرم، يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، بينما سيصبح يوم السبت 6 يوليو 2024، أي 30 ذي الحجة، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.

وبالتالي، فإن يوم الأحد 7 يوليو 2024 هو الموعد المُحتمل لرأس السنة الهجرية 1446، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة المسئولة عن تحديد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، وبداية جميع الشهور الهجرية، وذلك من خلال استطلاع هلال الشهر الهجري بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي من خلال بيان عبر الصفحة الرسمية لمجس الوزراء، أن الخميس الموافق 11 يوليو سيكون إجازة رسمية بدلًَا من يوم رأس السنة الهجرية الذي سيتم تحديده لاحقًا من قبل دار الإفتاء، وعليه سيكون يوم الأحد أو الاثنين الموافق الأول من شهر محرم، يوم عمل طبيعي، على أن يكون الخميس هو الإجازة للقطاعين العام والخاص.

الإجازات المتبقية في عام 2024

نستعرض في “البديل” جدول الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، وهي: