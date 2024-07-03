“هسه”كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصه مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن ‏كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ‏على الصفحة الإلكترونية الخاصة بها ‏وفقا” للبيان الصادر من الوزارة ليستطيع المواطنين الاطلاع على الكشوفات والبحث عن أسماء المقبولين للحصول على الدعم ‏حيث تعمل الوزارة على توفير الخدمات الكترونيا” لتوفير الوقت والجهد للمواطنين في الحصول على المعلومات الخاصة بالدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية وخلال هذه المقالة سوف نوفر لكم الكثير من المعلومات الخاصة بموعد الاعلان عن الوجبة الاخيرة وخطوات الحصول على الوجبة ورابط الموقع الالكتروني للحصول على اسماء المقبولين تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.

‏كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

‏يمكن للمواطنين المستحقين الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ‏من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومتابعة عدد من الخطوات البسيطة التى اعلنت عنها الوزارة للاستعلام عن اسماء المقبولين في دعم الوجبة حيث تتمثل الخطوات في الآتي:

‏أولا الدخول على الموقع الإلكتروني ‏مظلتي من هنا.

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‏ ثم اكتب رمز التحقق ‏وانقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

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‏ وبعدها قم بالضغط على الوجبة والمدينة التابعة لك.

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‏ ثم اكتب جميع البيانات اللازمة منك والتأكد منها جيداً.

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‏ ثم اضغط على خانة الاستعلام حتى تتمكن من تحميل كشوفات الوجبة الاخيرة.

‏موعد الإعلان عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

‏تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏على دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وبعد الانتهاء من فحص الطلبات سوف يتم نشر جميع أسماء المقبولين على الموقع الرسمي التابع للوزارة حيث أن الوزارة تعمل كل جهدها للإعلان عن الوجبة السابعة خلال الأيام المقبلة حتى يحصل جميع المواطنين المستحقين في العراق على دعم الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية.