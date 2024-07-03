“أون لاين” طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة للعاطلات في الجزائر

منحة المرأة الماكثة في الجزائر، من أكثر البرامج التي تقوم على دعم العديد من النساء العاطلات عن العمل في مختلف الولايات، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية أمام جميع المواطنين المتقدمين لكي يتم الحصول على هذه المنحة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية عبر الإنترنت.

مع النقر على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار “منحة المرأة الماكثة”.

حتى تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

اختيار الولاية التي مقيم بها المتقدمة في الجزائر.

مع إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الخانات المخصصة لذلك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

لكي يتم قبول كافة المتقدمات الراغبات بالحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، لابد من انطباق مجموعة من الشروط الهامة تتمثل في الأتي:-