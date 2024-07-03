شفرات خاصة للمركبات.. شفرات جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto هتبهرك بمميزاتها الخرافية

للحصول على متعة إضافية على الجميع معرفة شفرات جراند ثفت أوتو 5 التي توفر لك جميع العناصر المتميزة التي تعمل على تحسين المستوى، مع تحقيق انجازات كثيرة يصعب الوصول إليها دون تلك الشفرات، حيث توفر لك ملابس وأسلحة، ومميزات عديدة يتم تفعيلها فور إدخال الكود، وتلك اللعبة هي من أقدم الألعاب الإلكترونية التي تم إعلانها في عام 2013، حيث تميزت برحلة استكشافية رائعة التي يتمكن اللاعب من الدخول إليها فورا تحميل اللعبة.

شفرات المركبات في لعبة GTA 5

توفر لك شفرات جراند ثفت أوتو 5 إمكانية الحصول على عدد لا نهائي من الأكواد الخاصة بالمركبات، والتي تمكنك من الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة داخل اللعبة، حيث بمساعدة الشفرات فإن اللاعب يمكنه الهروب في أي وقت من ملاحقة الشرطة، كما يمكنه من إنجاز المهام في أسرع وقت، لذا تعد الشفرات المعلنة مؤخرا للمركبات هي كالآتي:

للبدء في امتلاك طائرة هليكوبتر عليك بتفعيل تلك الشفرة -999-289-9633.

يمكن الحصول على دراجة نارية بسرعة فائقة من خلال إدخال كود Sanchez bik.

من خلال تفعيل شفرة 1-999-266-38 سيتم امتلاك سيارة كوميت.

تساعدة شفرة 1-999-846-39663 في الحصول على سيارة ليموزين.

أشهر شفرات لعبة GTA 5

هناك العديد من الشفرات الخاصة بلعبة جراند ثيفت أوتو 5 التي تقدم مزايا عديدة إلى اللاعب، وتلك الشفرات لا يمكن الاستغناء عنها طوال اللعب، حيث تعمل على إضافة بعض القوى الخارقة إلى اللاعب، ولهذا أبرز تلك الشفرات هي كالآتي: