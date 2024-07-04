اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر يوليو 2024 تحميل الشكوفات pdf

يعد قرض الإسكان العسكري من أهم القروض التي اتاحتها مديرية الإسكان العسكري وذلك لأنه يساعد المواطنين على توافر مسكن مناسب لهم، مما يدل على التزامها المستمر بتحسين ظروف المعيشة للعاملين في الخدمة العسكرية ولذلك سنقوم من خلال مقالنا هذا سنذكر بذكر طريقة الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر يوليو وأهم الشروط .

قرض الاسكان العسكري 2024

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن استحقاق الضباط وضباط الصف والأفراد المدرجة أسماؤهم للحصول على قرض الإسكان العسكري ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط إلى مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات العمل الرسمية بدءًا من يوم الاثنين 01/07/2024 لاستلام القرض، أما بالنسبة للضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري للأفراد، فسيتم تحويل قيمة قروض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين 08/07/2024.

الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

بإمكانك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من قروض الإسكان العسكري لعام 2024 عبر اتباع خطوات بسيطة وسهلة تشمل ما يلي:

أولاً، عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للقوات المسلحة الأردنية.

القيام بتسجيل الدخول.

إدخال الرقم الوطني للشخص المتلقي للخدمة.

إدخال الرقم العسكري.

الضغط فوق إرسال.

التواصل مع الإسكان العسكري في الاردن

توفر المديرية العديد من الطرق المختلفة للتواصل، وهي كما يلي: