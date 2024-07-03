رسميا.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في الأردن لجميع موظفي القطاع العام والخاص وزارة المالية توضح التفاصيل

زيادة الحد الأدنى للأجور، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العديد من البلدان والدول العربية فأن الأردن قد أعلنت أنها ستقوم بزيادة الحد الأدني للأجور، وذلك ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ومساعدة الموظفين والعاملين في الدولة من مواكبة التغيرات الأساسية في الأقتصاد، وقد أعلنت الحكومة في الأردن عن الموعد المحدد لزيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في الأردن في السطور القادمة فتابعونا.

زيادة الحد الأدني للأجور في الأردن

أعلنت الحكومة الاردنية على اسم المتحدث الخاص بوزارة العمل الأردنية وهو الدكتور محمد أبو الزيود عن موعد زيادة الحد الأدني للأجور في الأردن، وذلك ليصل الحد الادنى للأجور المعلن عنه من قبل الوزارة إلى 280 دينار وذلك بدلا من 260 دينار حاليا وذلك بما يعادل 366.7 دولار وذلك محاولة من الحكومة الأردنية في مواجهة التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

الأعلان عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن

قد أعلنت الحكومة الاردنية عن موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور في الأردن، حيث أن الإعلان شمل تطبيق الحد الأدنى للزيادة في الأجور للعاملين في الأردن منذ بداية الأيام الأولى للعام الجديد 2025 وذلك في ظل إطار الجهود التي تسعى الحكومة إلى بذلها من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين لمواجهة التحديات الأقتصادية.

تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب المدنيين والعسكريين في الأردن

أن الحكومة الأردنية تبذل جهودا كبيرة من أجل مساعدة المواطنين من المتقاعدين سواء كانوا العسكريين أو المدنيين على تحمل الأعباء الاقتصادية الحالية عن طريق إقرار زيادة جديدة في رواتب كل من المتقاعدين من المدنيين أو العسكريين، وقد تقرر الزيادة الجديدة بقيمة 100 دينار من أجل تخفيف الأعباء المادية و استقرار وضعهم الاقتصادي.