طريقة التسجيل في عدل 3 وموعد فتح باب الطلبات بعد ساعات

أعلنت وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر، عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 التي ينتظره العديد من المواطنين في ولايات الجزائر، حتى أن هذا البرنامج يعمل على توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة أمام كافة المقبولين في هذا البرنامج، ويمكنك التسجيل في البرنامج إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح باب استقبال طلبات عدل 3 بالجزائر

أكدت وزارة السكن والعمران، أن فتح باب استقبال طلبات القبول في سكنات عدل 3 ليوافق يوم الجمعة 5 من شهر يوليو 2024، على أن يكون التسجيل إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على جميع المواطنين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية التي يتم توفيرها بقرار من الحكومة الجزائرية، حتى يحصلون على الوحدات الملائمة أمام الجميع.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يتم على إثرها التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل جميع ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-