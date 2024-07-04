هل تم زيادة رواتب الموظفين في العراق؟ وزارة المالية العراقية تجيب

بدأت التساؤلات حول كيفية معرفة رواتب الموظفين في العراق، وحقيقة زيادة رواتب عمال الضمان الاجتماعي لعام 2024، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الحقيقة، سوف تطبق زيادة جديدة في سلم رواتب الموظفين الذي يعملون في الجهات الحكومية، حيث تصل هذه الزيادة إلى نسبة كبيرة لتخفيف صعوبات المعيشة لجميع الموظفين.

رواتب الموظفين العراق 2024

للاستفسار عن سلم الرواتب، يجب اتباع بعض الخطوات التي ستجعل عملية الاستفسار أسهل، من خلال مقالنا هذا.

في البداية ينبغي عليك زيارة رابط موقع وزارة المالية.

ومن ثم ينبغي عليك إدخال كافة المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول بدقة وصحة.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار خدمة سلم الرواتب المحدث.

ثم عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

اضغط على زر “بحث” وستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب.

زيادة رواتب الموظفي العراق2024

أكدت وزارة المالية أن الزيادة في الرواتب ستشمل جميع موظفي مؤسسات الدولة الذين يبلغ عددهم 450 ألف موظف تتراوح متوسط الرواتب في البلاد بين 2.060.000 دينار للرواتب المنخفضة و9.150.000 دينار للرواتب المرتفعة، ويتم تحديد سلم رواتب الموظفين بناءً معايير نعرضها لك فيما يلي:

المعيار الأول يتمثل في الخبرة العملية.

أما الثاني درجة الوظيفة.

وياتي الثالث وهو المؤهل العلمي.

الموظفون المستفيدون من الزيادة

قامت وزارة المالية العراقية بتخصيص فئات معينة للاستفادة من الزيادة، وذلك بهدف تشجيع الموظفين إذ تخصص هذه الزيادة لأربع درجات وظيفية من هؤلاء الموظفين كالآتي.