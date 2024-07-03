طريقة عمل صدور الدجاج بالتتبيلة الحارة في المنزل بطريقة أفخم المطاعم 

تشتهي النفس في بعض الأحيان تناول صدور الدجاج بالتتبيلة الحارة خاصة لعاشقي الأكل السبايسي، حيث يتمتع مذاق الدجاج في تلك الوصفة بمزيج مميز من البهارات والتوابل المخالفة مع نكهة الشطة أو الهريسة المميزة، ويتم تقديم تلك الوجبة مع الأرز البسمتي أو الخبز البلدي والسلطات، وفيما يلي نوضح لربة المنزل كيف يتم تحضير ذلك الطبق الشهي في المنزل بمقادير بسيطة.
مقادير عمل صدور الدجاج بالتتبيلة الحارة
تتمثل مقادير تلك الوصفة في:
- 2 صدر (فيليه).
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- قطعة من الفلفل الاحمر الحار.
- نصف ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة زيت الزيتون أو زيت نباتي .
- ملعقة زبدة.
- رشة زعتر.
- ملعقة زبادي.
- ملعقة كاتشب
طريقة عمل صدور الدجاج بالتتبيلة الحارة في المنزل
يتم تحضير وتسوية ذلك الطبق الشهي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم عمل فتكات بالسكينة الحادة في صدور الدجاج.
- بعد ذلك يتم خلط الفلفل الأحمر والفلفل الأسود و البابريكا وزيت الزيتون والملح مع الكاتشب مع بعضهم البعض في وعاء عميق.
- بعد ذلك يتم إضافة إلا أن يتم تغطيته بالكامل بالتتبيلة.
- يدخل الدجاج الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تتشرب أنسجة الدجاج التتبيلة بالكامل وتكتسب الطعم المميز
- بعد ذلك يتم طهي وتسوية الدجاج على الجريل أو في الطاسة أو في الفرن على حسب الرغبة.
- تستغرق مدة الطهي 30 دقيقة كاملة.
- تقدم صدور الدجاج المتبلة ساخنة مع المكرونة أو الأرز البسمتي أو الخبز والسلطات.