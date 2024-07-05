سر خطير في الجزء القادم.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس والقنوات الناقلة له

من أكثر المسلسلات التي يتحدث عنها الناس في الكثير من الدول في الآونة الأخيرة المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” الذي نال شهرة واسعة مؤخراً يتم البحث عن حلقاته بكثافة على الإنترنت، وأكثرها “المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس” وقد اشتهر اسمه في كل أرجاء الشرق الأوسط وأعجب به جمهور كبير من العرب والأجانب، محققاً نسب مشاهدة مرتفعة جدا لكل حلقاته.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

حقق مسلسل قيامة عثمان شعبية كبيرة في المواسم الماضية، مما جعل المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر عرض الموسم السادس الذي سيبدأ قريباً جداً وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل “عثمان بن أرطغرل الغازي” أنها ستواصل تقديم هذا العمل الذي حاز على اعجاب الجمهور و يتوقع أن يتضمن الموسم القادم العديد من التفاصيل المثيرة، وسنتعرف عليها كالآتي.

سيتم عرض مسلسل “عثمان بن أرطغرل الغازي” في شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم تصوير أحداث الموسم الجديد سيشارك في هذا العمل العديد من نجوم الدراما التركية، وسيكشف لنا الكثير من الأسرار المتعلقة بالدولة العثمانية والتحديات التي واجهتها.

الشخصيات الرئيسية فى المسلسل

بوراك أوزجيفيت في دور السيد عثمان

أوزجه تورير بدور بالا خاتون

يغيت أوشان بدور بوران ألب

ألما ترزيك بدور الاميرة صوفيا

نور الدين سونميز يمثّل دور بامسي بيريك.

كتوغ ألب (وكان يعرف سابقًا باسم كونغار)

راغب سافاش بدور السيد دوندار

إرين فوردم بدور كونور ألب

مسلسل قيامة عثمان

منذ بداية عرضه، تمكن مسلسل قيامة عثمان من الوصول إلى قلوب الكثير من الناس وزيادة شعبيته وذلك لعدة أسباب مثل.

يتميز المسلسل بقصته المشوقة وأحداثه القوية التي توضح لنا صراعات وتأسيس الدولة العثمانية.

يعتبر مسلسل “قيامة عثمان” من أهم الإنتاجات التاريخية المعروضة حالياً، ويواصل جذب عدد متزايد من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة والمتجددة في كل موسم.

مميزات المسلسل التركي قيامة عثمان

يعتبر هذا المسلسل من المسلسلات التاريخية التي تحكي عن الدولة العثمانية وتطورها عبر الأزمان ويعد هذا المسلسل من المسلسلات التي تأخذ طابع الحروب والدراما، وقد ظهر هذا في المواسم الخمس السابقة التي حصلت على شعبية كبيرة جدا ونحن الآن على موعد مع الجزء السادس الذي سيشهد أحداث قوية ومؤثرة في حياة الدولة العثمانية.