سر خطير في الجزء القادم.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس والقنوات الناقلة له

من أكثر المسلسلات التي يتحدث عنها الناس في الكثير من الدول في الآونة الأخيرة المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” الذي نال شهرة واسعة مؤخراً يتم البحث عن حلقاته بكثافة على الإنترنت، وأكثرها “المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس” وقد اشتهر اسمه في كل أرجاء الشرق الأوسط وأعجب به جمهور كبير من العرب والأجانب، محققاً نسب مشاهدة مرتفعة جدا لكل حلقاته.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

حقق مسلسل قيامة عثمان شعبية كبيرة في المواسم الماضية، مما جعل المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر عرض الموسم السادس الذي سيبدأ قريباً جداً وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل “عثمان بن أرطغرل الغازي” أنها ستواصل تقديم هذا العمل الذي حاز على اعجاب الجمهور و يتوقع أن يتضمن الموسم القادم العديد من التفاصيل المثيرة، وسنتعرف عليها كالآتي.

سيتم عرض مسلسل “عثمان بن أرطغرل الغازي” في شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم تصوير أحداث الموسم الجديد سيشارك في هذا العمل العديد من نجوم الدراما التركية، وسيكشف لنا الكثير من الأسرار المتعلقة بالدولة العثمانية والتحديات التي واجهتها.

الشخصيات الرئيسية فى المسلسل

بوراك أوزجيفيت في دور السيد عثمان

أوزجه تورير بدور بالا خاتون

يغيت أوشان بدور بوران ألب

ألما ترزيك بدور الاميرة صوفيا

نور الدين سونميز يمثّل دور بامسي بيريك.

كتوغ ألب (وكان يعرف سابقًا باسم كونغار)

راغب سافاش بدور السيد دوندار

إرين فوردم بدور كونور ألب

مسلسل قيامة عثمان

منذ بداية عرضه، تمكن مسلسل قيامة عثمان من الوصول إلى قلوب الكثير من الناس وزيادة شعبيته وذلك لعدة أسباب مثل.