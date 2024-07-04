المستقبل هنا فكك من الثانوي|..شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات+أهم مميزات الدراسة في المدرسة

شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات حيث تعتبر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية كونها من إحدى بدائل الثانوية العامة التي يمكن أن يتم التقديم إليها من قبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتختص تلك المدرسة في صناعة الطائرات، حيث قد تم انشائها من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، والعديد من الشركات، حيث أنه تبلغ المدة الخاصة بالدراسة فترة ثلاث سنوات بالإضافة إلى أنه قد تم تعيين مجموعة من الشروط التي ينبغي أن يتم مراعاتها للقبول والالتحاق بالمدرسة، وسوف نحرص على توضيحها في مقالنا بالتفصيل.

شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات

توجد مجموعة من الشروط يجب على جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الاعدادية مراعاتها، لكي يتم القبول في مدرسة صناعة الطائرات، وتتعين كالتالي:

ينبغي أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 18 عامًا.

يتعين الحد الأدنى الخاص بالمجموع 244 درجة وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى الخاصة بالتقديم.

ينبغي أن يتم التقديم على الموقع الإلكتروني التي تم تعيينه.

يلزم أن يتم اجتياز الاختبارات والمقابلات بشكل جيد.

المميزات الخاصة بالالتحاق بالمدرسة

هناك العديد من المميزات التي يتم الحصول عليها في حالة الالتحاق بمدرسة صناعة الطائرات، وتتمثل كالتالي: