شوف حسابك.. واعرف حقيقة وجود زيادة أجور المتقاعدين الجزائر 2024

أوضحت وزارة المالية الجزائرية عن حقيقة وجود زيادة في أجور المتقاعدين 2024 وذلك بالتزامن مع تساؤلات العديد من المواطنين عن تلك الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة كما تسعى الحكومة الجزائريه في توفير الدعم الكامل للمواطنين المتقاعدين، وذلك بغرض حصول المواطنين على حياة كريمة في مستوى أفضل وبالأخص في ذلك الأوقات التي يشهدها العالم من غلاء الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل في مقالنا اليوم.

زيادة أجور المتقاعدين الجزائر 2024

صرحت وزارة المالية الجزائرية فإنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من الشهر الميلادي ولكن في حالة تصادف ذلك اليوم اجازه اسبوعيه أو عطلة رسمية سوف يتم ترحيل أو تبكير موعد الصرف كما كشفت الوزارة عن تفاصيل الميعاد الجديد للصرف، كما أوضحت من خلال موقعها عن كافة التفاصيل خاصة بزيادة الأجور وذلك بعد انتشار العديد من الأنباء حول ذلك، وجاءت تلك التفاصيل على النحو التالي:

زيادة 1000 دينار المتقاعدين الذين يمتلكون معاش أقل من 20 الف دينار.

وزيادة المتقاعدين الذين يحصلون على قيمة معاش من 50 الف دينار الى 80,000 بنسبة 300%.

وهناك أيضا زيادة لكل من يمتلكون معاش يتخطى 80 ألف دينار بنسبة 200%.

كيفية الاستعلام عن معاش التقاعد

إتاحة الوزارة إمكانية الاستعلام عن معاشات المتقاعدين من خلال تطبيق بعض الخطوات الإلكترونية: