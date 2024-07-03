الحق سجل.. اليوم هو آخر أيام التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1446 والشروط المطلوبة

عمادة القبول في كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن موعد غلق باب التسجيل للعام الجديد، كما أوضحت خطوات التسجيل وشروط القبول ونجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة موعد إنتهاء التسجيل حيث يرغب عدد كبير في الالتحاق بالكلية وقد أعلنت كلية الملك فهد عن أتاحت 160 تخصص دراسي، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم شروط الالتحاق بالكلية وموعد انتهاء التسجيل تابعوا معنا.

موعد غلق باب التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1446

عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد أوضحت موعد غلق باب التسجيل على أن يكون في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الموافق هجرياً 27 ذي الحجة، وذلك بعد أن بدء موعد التسجيل يوم السبت الموافق 29 يونيو الماضي الموافق هجريا 23 ذي الحجة 1445 وقد استمر التسجيل لأربع أيام فقط، كما أشارت عمادة القبول أن التسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع منصة أبشر خلال المدة المحددة.

شروط الالتحاق في كلية الملك فهد الأمنية 1446

في السياق نفسه أوضحت عمادة الكلية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة وجاءت الشروط على النحو التالي: