الحق سجل.. اليوم هو آخر أيام التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1446 والشروط المطلوبة

عمادة القبول في كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن موعد غلق باب التسجيل للعام الجديد، كما أوضحت خطوات التسجيل وشروط القبول ونجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة موعد إنتهاء التسجيل حيث يرغب عدد كبير في الالتحاق بالكلية وقد أعلنت كلية الملك فهد عن أتاحت 160 تخصص دراسي، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم شروط الالتحاق بالكلية وموعد انتهاء التسجيل تابعوا معنا.
موعد غلق باب التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1446
عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد أوضحت موعد غلق باب التسجيل على أن يكون في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الموافق هجرياً 27 ذي الحجة، وذلك بعد أن بدء موعد التسجيل يوم السبت الموافق 29 يونيو الماضي الموافق هجريا 23 ذي الحجة 1445 وقد استمر التسجيل لأربع أيام فقط، كما أشارت عمادة القبول أن التسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع منصة أبشر خلال المدة المحددة.
شروط الالتحاق في كلية الملك فهد الأمنية 1446
في السياق نفسه أوضحت عمادة الكلية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة وجاءت الشروط على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- أن لا يتزوج المتقدم من امرأة غير سعودية.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السلوك والسير.
- لا يكون المتقدم عليه أى قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالأمانة والشرف.
- أن لا يكون قد تم فصل المتقدم من أي جامعة سعودية.
- أن يكون المتقدم لائق صحياً ويكون التقرير معتمد من قبل وزارة الصحة.
- كذلك ينبغي أن لا يكون طول المتقدم أقل من 168 سم.
- أن يجتاز المتقدم الاختبار التحصيلي بنسبة 65%.
- لا يكون عمر المتقدم أكثر من 22 سنة ولا يقل عن 17 عام.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام 2024.