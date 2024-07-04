”مبروك للجميع” هنا رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزاره التربيه والتعليم yemenexam.com

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن توفير رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 حتى يحصل الطلاب على النتيجة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي التابع لها حتى لا تشتت الطلاب في الدخول على المواقع الغير صحيحة للحصول على النتيجة فمن المعروف ان النتيجة لا تتأخر وأشارت الوزارة على أن اوراق إجابات الطلاب خضعت لمراجعة دقيقة لتجنب حدوث أخطاء وحتى يأخذ كل طالب حقة في الدرجات وخلال ذلك المقال سوف نوضح العديد من المعلومات التي تفيدكم تابعونا.
نتائج الصف التاسع اليمن 2024
قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوفير نتائج الصف التاسع اليمن 2024 الكترونياً للتسهيل على الطلاب وأولياء الامور للحصول على النتائج بسهولة لتوفير الوقت والجهد في الذهاب إلى المدارس ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها الوزارة والتي سوف نقدمها لكم خلال هذه السطور وهي تتمثل في التالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية من هنا.
- ثم انقر على ايقونة نتائج الامتحانات.
- واضغط على خانة الصف التاسع.
- ستطلب منك دخول بيانات الطالب والتي تتمثل في اسم الطالب ورقم الجلوس.
- ثم اضغط على ايقونة البحث.
- انتظر حتى تظهر النتيجة على الشاشة.
- كل الطلاب طباعة نسخة من النتيجة أو حفظها على الجهاز الخاص بك.
الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 من موقع الادارة العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية بافتتاحة موقع آخر تابع لها للحصول على نتائج الصف التاسع باليمن العام الحالي 2024 بجانب موقع الوزارة وهو موقع الادارة العامة للاختبارات حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع ومتابعة عدد من الخطوات التي سوف يوفرها لكم وهي كالتالي:
- أولا زيارة موقع الادارة العامة للاختبارات من هنا.
- ثم اضغط على خانة نتائج الامتحانات.
- وقم بتحديد الصف التاسع والعام الدراسي الحالي 2024.
- ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة منك من اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به والمحافظة التابعة الطالب و مدرسة الطالب.
- ثم اضغط على خانة البحث للحصول على النتيجة.
- سوف تظهر لك النتيجة مباشرة يمكنك حفظها على الجهاز او طباعتها.