للضيافة .. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المرتفعة في المنزل بطريقة أفخم الفنادق 

تعد كيكة البرتقال من ألذ وأشهي أنواع الكيك وذلك بفضل احتوائها على البرتقال المركز الغني بفيتامين سي والذي يحبه الكبار والصغار، ودائما ما تبحث المرأة عن السبب وراء نجاح تحضير الكيك في المنزل بالقوام الهش المرتفع وهو ما سيتم توضيحه بشكل مفصل في الفقرات التالية حيث نقدم المقادير الدقيقة بالجرام وكذلك الخطوات للحصول على قالب كيك بطعم لا يقاوم

مقادير عمل كيكة البرتقال الهشة المرتفعة

370 جرام من الدقيق الأبيض .

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة بودرة كاسترد.

4 بيضات كبار بحرارة الغرفه

300 جرام سكر أبيض ناعم.

240 ملل عصير برتقال مركز.

٢٢٠ ملل زيت طعام.

معلقه كبيرة بشر برتقال.

30 جرام لبن بودرة.

نص معلقه صغيرة طعم برتقال.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ظرف بيكنج بودر.

ظرف فانيليا.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المرتفعة

فيما يلي نوضح خطوات عمل كيكة البرتقال الناجحة في المنزل بخطوات مضمونة وبمذاق مركز البرتقال: