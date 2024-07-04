“الآن” استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب الدورة الأولى 2024 علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية

في شهر مايو الماضي بدأت اختبارات البكالوريا وانتهت في بداية شهر يونيو، ومنذ هذا الوقت ويتم البحث عن رابط استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم، وآخر التحديثات المعلنة من جانب وزارة التربية السورية أن تصحيح الأوراق انتهت في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات خلال الساعات القادمة، على أن يتم الإعلان عن موعد اللقاء الصحفي الخاص بالنتائج قريبا وعقب الانتهاء سيتم توفير كافة النتائج لجميع الطلاب على مستوى كل المحافظات.

استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم

كما نعلم أن وزارة التربية تقوم بطرح النتائج عبر الموقع الرسمي لها ويستطيع الطالب الاستعلام عنها من خلال رقم الاكتتاب أو الاسم، وينتظر الطلاب الإعلان عن موعد استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم، وتؤكد الوزارة أن النتائج يتم تصحيحها من قبل العديد من المراجعين بهدف إعطاء لكل طالب حقه، حيث تسير عملية التصحيح بكل شفافية دون تمييز بين الطلاب، وعقب الانتهاء سيتم رصد الدرجات ومراجعة المجموع مرة أخرى ومن ثم رفع الدرجات على الموقع، ومن المتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله.

www.moed.gov.sy نتائج البكالوريا 2024

يستطيع الطلبة والطالبات في سوريا استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم للعام الدراسي 2023/2024، أو الاستعلام من خلال رقم الاكتتاب، وتتمثل الخطوات في الآتي:-