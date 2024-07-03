اسعدي اولادك و نزلي قناة كراميش الفضائية و كيفية تنزيلها علي الريسيفر2024

تعد قناة كراميش الفضائية هي من ضمن القنوات التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، و قد اكتسبت شهرة و شعبية كبيرة جدا، و تعتبر من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث أنها تقوم بالعمل علي تقديم محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد نالت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات
تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:
- تردد القناة هو: 11605.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- استقطاب القناة هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك
تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش الفضائية والتي يريد الكثير من أولياء الأمور بتحميلها، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هي:
- أولا اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم، ثم اضغط على زر القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك حدد البحث عن القنوات.
ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من العديد من البيانات التي يلزم كتابتها.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
- ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.