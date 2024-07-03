اسعدي اولادك و نزلي قناة كراميش الفضائية و كيفية تنزيلها علي الريسيفر2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
اسعدي اولادك و نزلي قناة كراميش الفضائية و كيفية تنزيلها علي الريسيفر2024

تعد قناة كراميش الفضائية هي من ضمن القنوات التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، و قد اكتسبت شهرة و شعبية كبيرة جدا، و تعتبر من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث أنها تقوم بالعمل علي تقديم  محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد نالت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

  • تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش الفضائية والتي يريد الكثير من أولياء الأمور بتحميلها، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

  • أولا اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم، ثم اضغط على زر القائمة الرئيسية.
  • بعد ذلك حدد البحث عن القنوات.
    ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من العديد من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
  • ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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