اسعدي اولادك و نزلي قناة كراميش الفضائية و كيفية تنزيلها علي الريسيفر2024

تعد قناة كراميش الفضائية هي من ضمن القنوات التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، و قد اكتسبت شهرة و شعبية كبيرة جدا، و تعتبر من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث أنها تقوم بالعمل علي تقديم محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد نالت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

طريقة تحميل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة كراميش الفضائية والتي يريد الكثير من أولياء الأمور بتحميلها، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هي: