“أوعى يفوتك”.. عروض وخصومات تصل إلى 4900 جنيه على هاتف سامسونج جالاكسي A55

تم الإعلان مؤخرا على أمازون مصر عن عروض الصيف المتوفرة على موبايلات سامسونج وأبرز هذه الهواتف هو موبايل سامسونج جالاكسي A55 الجيل الخامس، فوصل معدل الخصم عليه إلى 21%، والجدير بالذكر أنه هاتف مميز يأتي بسعة ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجا رام، بالإضافة إلى مساحته الداخلية الكبيرة حيث تصل سعتها إلى 256 جيجا بايت، ومن المميز شمول العرض على إمكانية التقسيط بحيث يبدأ من 729 جنيه ويستمر 48 شهر.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A55

تم طرح هاتف سامسونج جالاكسي A55 في الأسواق العالمية بدءا من منتصف مارس لعام 2024 بعده مواصفات لابد أن تتعرف عليها قبل المبادرة بالشراء والذي تتمثل في التالي:

اسم الهاتف سامسونج جالاكسي A55 نوع الشاشة SUPER AMOLED معدل التحديث 120 هرتز السطوع 1000 شمعة نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج One UI 6.1 سعة البطارية 5000 مللي أمبير وقوة الشحن 25 وات نوع المعالج اكسينوس 1480 بتكنولوجيا 4 نانومتر سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجا رام سعة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت السعر 18599 جنيه بعد الخصم والضريبة بدلا من 23499 جنيه

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي A55

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي A55 على مميزات وسمات ممتازة لا حصر لها تتضمن النقاط التالية: