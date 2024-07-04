“ترقبوا” نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب والاسم (علمي – أدبي) كل المحافظات عبر موقع moed.gov.sy

بالتزامن مع اقتراب اعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 يتساءل العديد من الآباء والأمهات وأيضًا الطلاب عن خطوات الاستعلام عن النتيجة وموعد ظهورها، ولكن ما تم توضيحه من قبل الوزارة؛ أنه لم يعد متبقي إلا القليل وسيتم طرحها بكافة تفاصيلها على الموقع الرسمي التابع لهم، فكل ما عليك هو اتباع عدد بسيط من الخطوات وستتمكن من معرفتها بمنتهى السهولة، وهذا سوف يمنعك من الذهاب إلى المدرسة، ومن خلال السطور القادمة نستعرض معكم الموعد والخطوات الصحيحة لاستخراجها سواء بالاسم أو رقم الاكتتاب.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

أقرت وزارة التربية بسوريا عن أن أعمال تصحيح الأوراق انتهت في جميع لجان التصحيح على مستوى كافة المحافظات السورية المختلفة والوزارة تتأهب لإعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024، وأضاف أحد المصادر أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات، مع العلم أن الوزارة تبذل كافة ما بوسعها لكي تنتهي من رصد الدرجات النهائية لطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن، وأضاف المصدر إلى أن نسبة النجاح لهذا العام مبشرة جداً وأفضل الأعوام السابقة وذلك على مستوى القسمين العلمي والأدبي، ومن المنتظر إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي يتم إعلان تفاصيل النتائج فيه من نسب النجاح وغيرها.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا

تستطيع وبكل سهولة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 برقم الاكتتاب أو الاسم من خلال اتباع النقاط التالية:-