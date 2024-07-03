تفتيح فوري.. أفضل طريقة لعمل ماسك النشا والزبادي لبشرة أفتح 4 درجات

ترغب الكثير من البنات والسيدات معرفة الطريقة الصحيحه لعمل ماسك النشا والزبادي للحصول على نتائج مرضية فى تفتيح البشره، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة عمل الماسك وابرز فوائده حتي تحصلين على تفتيح فوري لبشرتك.

طريقة عمل ماسك النشا والزبادي

يمكنك عمل ماسك النشا والزبادي فى المنزل بكل سهولة وسوف تحصلين على نتائج مبهرة، ماعليكي سوي إحضار كلا من :

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من الزبادي.

خطوات تحضير واستخدام ماسك النشا والزبادي

هناك عدة خطوات لابد من إتباعها لعمل ماسك النشا والزبادي لبشرة أفتح 4 درجات، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

فى وعاء اخلطى الزبادي مع النشا.

وقبل وضع الماسك نظفي وجهك جيدا،وباستخدام فرشة الوجه قومي بوضع الماسك على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة حتي يجف الماسك تماما.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء جيدا.

وبقطنة مبللة بماء ورد امسحي وجهك جيدا.

ويفضل وضع مرطب مناسب لبشرتك.

كرري الماسك مرتين أو ثلاث مرات شهريا.

ماسك النشا والليمون للوجه

فى بولة صغيرة اخلطي ملعقة من كبيرة من النشا مع ملعقة من الليمون واضيفي إليه ملعقة من عسل النحل.

قلبي المكونات مع بعضها جيدا.

يوضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر بشكل جيد، وسوف تلاحظين النتيجة .

يكرر الماسك مرتين أسبوعيا.

فوائد ماسك النشا للبشرة

يحتوي ماسك النشا على الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة والتي من أبرزها مايلي: