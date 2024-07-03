تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تعد من اكثر الجمل البحثية التي تم البحث عنها من قبل معظم المواطنين العراقيين الذين بحاجة ماسة للوجبة التي تقدمها وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، ويتم ذلك تحت اشراف ومراقبة من قبل الحكومة العراقية التي تبذل جهد كبير في صرف الوجبة للذين يستحقونها، حيث يتأكدوا من أن الشخص المتقدم يتوفر في عدة شروط ويأتبي على رأسها أن يكون الشخص المتقدم والذي لدي رغبة في الحصول على الرعاية عراقي الجنسية، وتقوم الوزارة ايضا بتقديم العديد من المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق صرف لهم الوجبة وبعض المساعدات الأخرى، وتصرف ايضا الوجبة لكبار السن الذين ليس لديهم دخل ثابت، حيث يترقب معظم مواطنين العراق الذين تقدمو بطلب الوجبه موعد صرفها في فارغ الصبر، نظرا لظروف الحياة حيث تساعد الوجبة هذا الأسر علي تخطي تلك الظروف والصعبات، وعلي الجدير بذكر أن الوجبة هي مبلغ من النقود تقدموا الوزارة كوسيلة من وسائل الدعم المالي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي تعد من اكثر ما يتم البحث عنه عبر شبكه الانترنت حيث شهد محرك البحث جوجل انتشار واضح في عمليات البحث حول هذا الأمر فموعد صرف الوجبة اصبح الشغل الشاغل للكثيرون، ولكن ستعلن وزاره العمل والشئون الاجتماعية عن موعد صرفها خلال وقت قصير وذلك عقب انتهائها من عمليات البحث ومرجعه السجلات التي يوجد فيها اسماء الاشخاص المتقدمين، حيث وضعت الحكومة العراقية بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفره لدى الشخص المتقدم، ومن خلال متابعه مقالنا سوف نعرض لحضراتكم اهم وابرز الشروط التي وضعتها الحكومة :

يشترط على المتقدم من الرجال الا يزيد سنه عن 60 عام ولا يقل عن 18 سنه، اما بالنسبة للنساء يجب الا يقل السن عن 16 سنه ولا يزيد عن 55 عام.

ويجب ان يكون المتقدم عراقي الجنسيه ومقيم بشكل دائم في العراق.

ويشترط الا تقل اسرة المتقدم عن 4 افراد.

ويجب ألا يكون لدى المتقدم اي اصول او ممتلكات بأسمه.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالخطوات: