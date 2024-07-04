“استقبل الآن” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom&jerry على جميع الأقمار لمتابعة أفضل أفلام الكارتون

تردد قناة توم وجيري الجديد، نجد أن أولياء الأمور في حالة بحث مستمرة عن أفضل قنوات الأطفال التي توفر محتوى هادف ومناسب لهم، ومن ضمن تلك القنوات التي تحقق تلك المعادلة هي قناة TOM AND JERRY، ونظراً لكثرة متابعي تلك القناة يتم إضافة العديد من التحديثات المستمرة لتحسين جودة المشاهدة، ومن المعروف أنها تقدم العديد من البرامج والكارتون للأطفال، ولعل كارتون توم وجيري هو الأفضل على مدار التاريخ لذا يستمتع به الكبير قبل الصغير.

تردد قناة توم وجيري الجديد

منذ فترة قصيرة تم الإعلان عن إتاحة عدة تحديثات داخل القناة، حيث سيتم نقلها إلى تردد آخر وعلى المتابعين القيام بتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد مرة أخرى على البيانات الجديدة، وتأتي كالتالي:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 11345 أفقي h 6/5 27500

كيفية تنزيل قناة توم وجيري الجديد

تستطيع بكل سهولة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الرسيفر الخاص بك، كالتالي:-