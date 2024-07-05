هتصرفه أمته؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر يوليو 2024 وكيفية الأستعلام عنه

مع بداية شهر يوليو لعام 2024 يتساءل عدد كبير من المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإجابة على هذا السؤال موضحة موعد صرف المعاش الخاص بالتكافل والكرامة وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وذلك بعد أن قام العديد من المواطنين المستحقين لهذا المعاش السؤال عن موعد الصرف، حيث أوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي وعلى هذا فإن معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يوليو لعام 2024 سوف يبدأ صرفه من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر يوليو لعام 2024.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهذه الخطوات هي كما يلي:

يتوجه المواطن إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وهذا من خلال الرابط التالي.

من بين الخيارات المتاحة يختار المواطن خيار برنامج تكافل وكرامة.

يدون المواطن اسمه بشكل رباعي في الخانة المحددة لذلك.

يحدد المواطن بعد ذلك الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه.

يدرج المواطن رقم الهاتف الخاص به.

يتم النقر على كلمة استعلام.

بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر للمواطن على الشاشة الموجودة أمامه كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأماكن التي يستطيع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف المعاش الخاص بهم من خلالها حيث تمثلت هذه الأماكن في كل من الآتي:

البنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يريد العديد من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة معرفة الرابط الإلكتروني الذي يستطيعون من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإعلان عن هذا الرابط والذي جاء على هذا النحو.