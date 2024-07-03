“الحرامي سرق العاب لولو!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah لمتابعة اغاني ومغامرات لولو وميدو على النايل سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024 هي الاكثرا بحث وتتداول عبر شبكه الانترنت حيث تقدم القناة اغاني واناشيد تنشر الفرحه في روح الاطفال وهذا ما يجعلها القناة المفضلة لدي الأطفال واولياء الامور، نظرا لما تقدمو من محتوي امن يمزج بين الترفيه ونشر والاخلاق الحسنه بين الاطفال، فهناك بعض البرامج التعليميه لأداب الطعام وأداب الحديث والبعض الأخريعمل علي تحفيظ القران الكريم وهناك برامج توعيه للفتيات في امور دينهم وبرامج تعوعيه عامه للولد والفتيات معا مثل لا افتحو البابا للغرباء ولا تلعبو في اي من اشياء البيت وذلك يتم من خالال العرايس المفضله لدي الأطفال مثل لولو وعمو الشرطي وشيكا وغيرها من الشخصيات الكرتونيه التي تنال اعجاب ملايين من الأطفال في مختلف الأعمار والجنسيات، وتتميز قناة وناسة بأنها تراعي سن الأطفال الذين يشاهدونها عن طريق انتاج الأغاني والأناشيد باللغه العربيه الفصحى مما يجعل الأطفال يحفضون علي لغتهم العريقة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة الجديد 2024 من اكثر الجمل البحثيه عبر محرك البحث جوجل، حيث يرغب معظم الاطفال في مشاهده والأغاني والأناشيد التي تتميز بها القناة، ومن مميزتها انها تقوم ببث محتوها بجوده عاليه جدا وبدون اشتراك، وتحرص ايضا علي تقديم محتوها بشكل يومي وعلي مدار الساعة وبدون فواصل اعلانية وبعض البرامج التي تميزت بها القناة هي اغاني لولو ومنها لولو الشطوره ولولو واسماء الحيونات ولولو وعمو الشرطي ولولو وشيكا وغيرها من البرامج التي يعشقها الأطفال حيث حرص المطرب السعودي راشد الماجد مؤسس القناة علي انتاج سلسلة ضخمة من الاغاني والأناشيد التي نالت اعجاب كل طفل وطفلا.ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم تفاصيل التردد :

التردد:11470.

القمر الصناعي :نايل سات.

معدل الأستقطاب : :عمودي.

معدل تصحيح الخطا :5/6.

معدل الترميز :27500.

اغاني واناشيد الأطفال

تبث قناة وناسه سلسله كبيره من اغاني واناشيد الأطفال ومنها :