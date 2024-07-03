رابط تحميل ماين كرافت الاصدار الجديد 2024

يتسارع الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية إلى تحميل ماين كرافت والتي تعد من اروع العاب المحاكاة، تم اصدار النسخة الاولى من اللعبة عام 2008 وحققت مبيعا بثلاثمائة مليون نسخة وقد يزيد عن ذلك حيث قامت شركة موجانج ستوديوز بتطويرها

تحميل ماين كرافت الاصدار الجديد

لتحميل اللعبة عليك اتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:

قم بالدخول الي الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت من الرابط الموضح امامك.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب اللعبة او حساب مايكروسوفت.

اذهب إلى صفحة التحميل بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول.

قم بالضغط على تحميل وتثبيت الإصدار الجديد من اللعبة 1.21.

قم باتباع التعليمات المطعم للانتهاء من تثبيت اللعبة وذلك بعد تحميلها.

تحميل لعبة ماين كرافت من جوجل بلاي

لتحميل لعبة ماين كرافت على هاتفك عبر تطبيق جوجل بلاي اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على جوجل بلاي من خلال هاتفك المحمول.

قم بكتابة اسم اللعبة في الخانة الخاصة بالبحث.

قم بقراءة اراء الاشخاص الذين قاموا بتحميل اللعبة والتقييم للتأكد من انها اللعبة الاصلية

بعد ذلك قم بالضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة على هاتفك.

كيفية ضبط ماين كرافت على الهاتف

وضعت إدارة لعبة ماين كرافت قيود خاصة على اللعبة لسن معين لكن يمكنك بسهولة تمكين اللعبة لإعطاء الفرد الذي يرغب في اللعب استثناء حتى يستطيع الاستمتاع باللعب ومشاركة اللعب مع الآخرين في وضع الاتصال بالشبكة حتى وان كانت الاعدادات الخاصة بحسابه تعيقه من الحصول على كافة المميزات التي يتمتع بها اللاعب المتعدد.