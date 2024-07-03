طريقة عمل القراقيش بالشمر والينسون في المنزل مثل الفلاحي الجاهزة على طريقة أجدادنا  

تعد القراقيش من أنواع المخبوزات المفضله التي يتم تناولها مع كوب الشاي أو القهوة أو الحليب في الصباح، وتتمتع القراقيش بمذاق جيد يحبه الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها في المنزل من خلال مقادير بسيطة لعمل كمية كبيرة ووفيرة، هذا بالإضافة إلى تشكيلها بالشكل المحبب وتقديمها للأطفال حيث أنه مشبعة ومغذية ويمكن الاعتماد عليها كوجبة افطار أو عشاء.

مقادير عمل القراقيش المقرمشة في المنزل

يمكن تحضير القراقيش من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة، وتلك المكونات تتمثل في:

كيلو دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.

كوب زيت.

نصف كوب سمنه.

ظرف خميره فوريه.

٢ معلقه كبيره سكر بمعدل 10 جرام.

كوب حليب أو لبن رايب حسب الرغبه.

رشه ملح بسيطة.

معلقتين كبار سمسم

معلقه صغيره يانسون.

معلقة صغيره شمر.

طريقة عمل القراقيش المقرمشة في المنزل