طريقة عمل القراقيش بالشمر والينسون في المنزل مثل الفلاحي الجاهزة على طريقة أجدادنا  

تعد القراقيش من أنواع المخبوزات المفضله التي يتم تناولها مع كوب الشاي أو القهوة أو الحليب في الصباح، وتتمتع القراقيش بمذاق جيد يحبه الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها في المنزل من خلال مقادير بسيطة لعمل كمية كبيرة ووفيرة، هذا بالإضافة إلى تشكيلها بالشكل المحبب وتقديمها للأطفال حيث أنه مشبعة ومغذية ويمكن الاعتماد عليها كوجبة افطار أو عشاء.
مقادير عمل القراقيش المقرمشة في المنزل
يمكن تحضير القراقيش من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة، وتلك المكونات تتمثل في:
- كيلو دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.
- كوب زيت.
- نصف كوب سمنه.
- ظرف خميره فوريه.
- ٢ معلقه كبيره سكر بمعدل 10 جرام.
- كوب حليب أو لبن رايب حسب الرغبه.
- رشه ملح بسيطة.
- معلقتين كبار سمسم
- معلقه صغيره يانسون.
- معلقة صغيره شمر.
طريقة عمل القراقيش المقرمشة في المنزل
- في البداية يتم تسخين كمية الزيت مع كمية السمنة جيدا حتى الوصول إلى درجة القدح.
- بعد ذلك يتم وضع السكر مع الماء في الحليب وتقليب المكونات حتى تتفاعل الخميرة حيث يستغرق الأمر ما يقارب عشر دقائق.
- بعد ذلك يتم نخل الدقيق والملح في بولة عميقة.
- تحميص السمسم والشكر على نار هادئة.
- تقليب جميع المكونات الجافة.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت الساخن على الدقيق والمكونات الجافة وتقليبهم بشكل جيد.
- بث الدقيق جيدا حتى يشترب السمن.
- إضافة الخميرة المذابة والبدء في العجن.
- ترك العجينة في مكان دافيء لمدة نصف ساعة إلا أن يتضاعف حجمها.
- تشكيل القراقيش بالشكل المفضل ثم رص القراقيش في صينية مبطنة بورقة زبدة.
- ترك القراقيش مرة أخرى حتى تتفاعل الخميرة.
- توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة فقط.
- تحمير السطح في الشواية للحصول على لون مميز.