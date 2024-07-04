ضَـــبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah Baby على نايلسات وعربسات بأقوى جودة لمتابعة أغاني لولو

تردد قناة وناسة الجديد يتصدر محركات البحث في مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، فهي تعتبر من أجمل وأفضل قنوات الأطفال المحببة لديهم وللكبار أيضاً، حيث يسعد الأهل بسعادة أطفالهم عند مشاهدة برامج وأغنيات القناة، والتي توجه عقل الطفل بطرق غير مباشرة نحو السلوكيات الحميدة، وفيما يلي نتعرف على أحدث الترددات للقناة وخطوات البحث عنها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

بعد أن تم تغيير تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات 2024 من أجل تحسين جودة البث، ولتقديم تجربة أفضل للمشاهدة، حيث تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي متميز جعل الآباء والأمهات يأمنون على أطفالهم أمام شاشات القناة، وفيما يلي نعرض التردد الجديد على جميع الأقمار الصناعية، كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: عمودي (V).

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

مستوى الجودة: HD.

أما تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات فهو:

الاستقطاب: عمودي (V)

التردد:11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

كيف يمكن تنزيل تردد قناة وناسة على التلفاز

لتنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 والاستمتاع ببرامجها وفقراتها التربوية والترفيهية الشيقة، يمكن البحث عنه وفقاً للخطوات التالية:-