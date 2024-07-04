18 الف|..تقديم وظائف التربية والتعليم والتعيينات الجديدة والتخصصات المطلوبة

تقديم وظائف التربية والتعليم قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة يتم من خلالها تعيين 18000 معلم مساعد في الكثير من التخصصات وتقديم وظائف التربية والتعليم، حيث أنه يمكن للعديد من الأشخاص المستحقين لذلك سهولة التقديم مباشرة وفقاً للموعد المحدد من قبل الجهة المسؤولة، حيث يتم ذلك من خلال إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة والتي تكون مدونة بجميع البيانات الشخصية بشكل سليم، والحرص على عدم تزويرها بالإضافة إلى مراعاة العديد من الشروط التي ينبغي أن يتم استيفائها كاملة، لذلك سوف نحرص على تعيين جميع تلك الأمور في مقالنا بالتفصيل.

تقديم وظائف التربية والتعليم

يمكن أن يتم تقديم وظائف التربية والتعليم من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى بوابة الوظائف الحكومية.

اختيار الوظيفة المناسبة.

تحديد المحافظة التابع إليها.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

تدوين جميع البيانات بشكل سليم.

تدوين مستوى المؤهل.

الضغط على خانة الحفظ.

النقر على أيقونة التقديم.

التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف التربية والتعليم

توجد الكثير من التخصصات المطلوبة للتقديم للالتحاق بوظائف التربية والتعليم، وتتمثل كالتالي:

معلم مساعد في مادة اللغة العربية.

معلم في مادة اللغة الانجليزية.

معلم في مادة العلوم.

معلم في الدراسات الاجتماعية.

معلم في مادة الرياضيات.

معلم خاص لمادة الحاسب الالي.

شروط الالتحاق والتقديم فى مسابقة التربية والتعليم

تتمثل الشروط الخاصة بالتقديم في مسابقة التربية والتعليم، أنها تتمثل كالتالي: