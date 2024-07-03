ضم بورصة.. موعد عرض قيامة عثمان الجزء السادس 2024 على الفجر الجزائرية ومترجمة على قصة عشق

موعد عرض قيامة عثمان الجزء السادس 2024، تحظى كلمة المؤسس عثمان بشعبية كبيرة في عالم البحث عبر جوجل والمواقع الإلكترونية، وذلك نظرا لاقتراب عرض الجزء السادس من المسلسل الذي حقق نجاحًا هائلًا، يتميز المسلسل بقصته الملحمية التي تتخللها معارك وحروب مثيرة، مما يجذب الجمهور بقوة بفضل الإثارة والمغامرة التي يقدمها تم الإعلان عن بدء تصوير الجزء السادس بعد انتهاء حلقات الجزء الخامس بطريقة مثيرة، مما زاد من تشوق الجماهير لمعرفة موعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الجديد لمتابعة التطورات والمفاجآت التي تنتظرهم.

موعد عرض قيامة عثمان الجزء السادس 2024

يثير العديد من المشاهدين استفسارات حول موعد عرض الحلقة 165 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر، حيث حقق المسلسل شعبية كبيرة وجذب ملايين المشاهدين بسبب أحداثه المشوقة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد عرض قيامة عثمان الجزء السادس 2024 في أغسطس المقبل بعد انتهاء عمليات تصوير الجزء الجديد، ستتناول الأحداث صراع مؤسسي الدولة في سبيل تعزيز النصر وتأسيس الدولة الإسلامية.

مع اقتراب عرض الموسم الجديد يزداد الفضول حول الأبطال المشاركين وإمكانية تغييرهم إلا أن المصادر الرسمية، تشير إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في طاقم الممثلين مما يهدئ الأنصار ويعزز تراقبهم للأحداث القادمة بثقة.

القنوات الناقلة للجزء السادس من قيامة عثمان

يمكنك ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل “المؤسس عثمان بإدخال البيانات الصحيحة كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة اليرموك

تردد القناة: 11034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ATV التركية

هذه البيانات تساعد على ضبط استقبال القنوات المذكورة لمتابعة مسلسل “المؤسس عثمان” بسهولة عبر جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد القناة: 11628

اتجاه البحث: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚