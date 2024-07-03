social.gov.tn التسجيل في منحة 300 دينار تونس وشروط الاستحقاق لطلب دعم 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن التسجيل للحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونس للعائلات المعوزة داخل المجتمع، الذين استوفوا جميع المعايير المطلوبة، حيث تأتي هذه المنحة ضمن الجهود الحكومية لدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، وتقديم العون والدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يتيح برنامج المنحة هذا فرصة للعائلات المستحقة للحصول على دعم مالي يساهم في تخفيف العبء المالي عنهم وتلبية بعض احتياجاتهم الأساسية.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يقدم موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية خدمة تسجيل بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار، باستخدام الإرشادات الواردة على الموقع والتي تتضمن التالي:

يمكن الوصول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية التونسية من خلال تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت. الضغط على “الخدمات الالكترونية”. تسجيل رقم الهوية الوطنية مع كلمة المرور. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها. ثم، بعد ذلك، يطلب منك تقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع والتحقق من صحتها. الضغط على زر الموافقة على جميع البنود والشروط المتعلقة بالمنحة. في النهاية، قم بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

شروط منحة 300 دينار تونس

كما قامت الوزارة بوضع العديد من الشروط والمعايير لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها، حيث تتضمن هذه الشروط ما يلي: