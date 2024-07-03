تحديث واتساب جي بي ضد الحظر APK ( نســخة جـــامدة).. اخر اصدار به مميزات ممتازة

تحديث واتساب جي بي تطبيق واتس أب يتمتع بشعبية كبيرة بفضل مميزاته المتعددة، وظهرت منه تعديلات عديدة مثل واتس بلس الذي يضيف مميزات إضافية، جي بي واتس اب للاندرويد هو أول تعديل لتطبيق الواتساب الرسمي ويُحدث بانتظام، يحتوي على خصائص متقدمة مشابهة لتطبيق ويتيح تثبيته دون الحاجة لإلغاء تثبيت الواتس اب الرسمي، مع العديد من المميزات الرائعة المشابهة نسخة واتس أب GB.

تحديث واتساب جي بي

يوفر تطبيق جي بي واتساب العديد من المزايا الفريدة، مثل إمكانية توجيه الرسائل لعدد كبير من الأصدقاء دون أن يعرفوا أن الرسالة معاد توجيهها، وتخصيص الخطوط والأيقونات، كما يعالج مشكلة حظر الاستخدام، ويسمح بالردود الجماعية أو الفردية في المجموعات، وقراءة الرسائل المحذوفة.

يمكن أيضًا قفل الإنترنت عن التطبيق فقط دون الهاتف، ومشاركة الوسائط بحجم كبير، وإرسال الرسائل لعدد كبير من الأشخاص يصل إلى 600، مع إمكانية تخصيص مظهر التطبيق والتحكم في اتصالات الأصدقاء.

اسم التطبيق واتساب جي بي نسخة أندرويد 4.3 وما فوق إصدار احدث اصدار إجمالي التنزيلات 6،000،000+ حجم التطبيق 78MB التحديث الاخير منذ يوم واحد

اضافات اخر اصدار من GB

في تحديث واتساب جي بي ، تمت إضافة العديد من المميزات وإصلاح العديد من الأخطاء. من بين أبرز المميزات الجديدة: