تحديث واتساب جي بي ضد الحظر APK ( نســخة جـــامدة).. اخر اصدار به مميزات ممتازة

تحديث واتساب جي بي تطبيق واتس أب يتمتع بشعبية كبيرة بفضل مميزاته المتعددة، وظهرت منه تعديلات عديدة مثل واتس بلس الذي يضيف مميزات إضافية، جي بي واتس اب للاندرويد هو أول تعديل لتطبيق الواتساب الرسمي ويُحدث بانتظام، يحتوي على خصائص متقدمة مشابهة لتطبيق ويتيح تثبيته دون الحاجة لإلغاء تثبيت الواتس اب الرسمي، مع العديد من المميزات الرائعة المشابهة نسخة واتس أب GB.
تحديث واتساب جي بي
يوفر تطبيق جي بي واتساب العديد من المزايا الفريدة، مثل إمكانية توجيه الرسائل لعدد كبير من الأصدقاء دون أن يعرفوا أن الرسالة معاد توجيهها، وتخصيص الخطوط والأيقونات، كما يعالج مشكلة حظر الاستخدام، ويسمح بالردود الجماعية أو الفردية في المجموعات، وقراءة الرسائل المحذوفة.
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يمكن أيضًا قفل الإنترنت عن التطبيق فقط دون الهاتف، ومشاركة الوسائط بحجم كبير، وإرسال الرسائل لعدد كبير من الأشخاص يصل إلى 600، مع إمكانية تخصيص مظهر التطبيق والتحكم في اتصالات الأصدقاء.
|اسم التطبيق
|واتساب جي بي
|نسخة أندرويد
|4.3 وما فوق
|إصدار
|احدث اصدار
|إجمالي التنزيلات
|6،000،000+
|حجم التطبيق
|78MB
|التحديث الاخير
|منذ يوم واحد
اضافات اخر اصدار من GB
في تحديث واتساب جي بي ، تمت إضافة العديد من المميزات وإصلاح العديد من الأخطاء. من بين أبرز المميزات الجديدة:
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- خيار إخفاء أيقونة الشاشة من الهيدر.
- عرض حالة الشخص عند الضغط على صورته الشخصية.
- معاينة الوسائط قبل تحميلها.
- إعادة نشر الحالات (الستوري) إلى حالتك.
- اختيار لغة للترجمة دائمًا.
- النسخ الاحتياطي بصيغة ZIP.
- إضافة لغات جديدة للترجمة.
- رموز تعبيرية جديدة مع إمكانية تخصيصها.
- إشعار المكالمات المحظورة يمكن تفعيله من الخصوصية.
- خيار لتعطيل النقر المزدوج للإعجاب بالرسالة.
- أيقونة بجانب إسم صاحب المجموعة لمعرفة مالكها.
- المزيد من المزايا الأخرى يمكن اكتشافها.