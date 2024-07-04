نزل وناسه على جهازك.. تردد قناة وناسه للأطفال على التلفاز لمتابعة برامج وأغاني الأطفال

قناة وناسه للأطفال هي إحدى القنوات الفضائية العربية المميزة والمتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، هذا وتأسست القناة بهدف توفير بيئة آمنة ومسلية للأطفال من مختلف الأعمار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأغاني، والبرامج التعليمية، والمسابقات، وغيرها من الفقرات الترفيهية، وتتميز قناة وناسه للأطفال بجودة إنتاجها واهتمامها بالقيم التربوية والتعليمية التي تسعى لنقلها للأطفال من خلال محتواها، وسوف نتعرف على تردد القناة في هذا المقال.

تردد قناة وناسة الجديدة 2024

توفر قناة وناسة ميزات متعددة للغاية، حيث تم توفير مجموعة متنوعة من الترددات التي يمكن استخدامها للبحث عن القناة وناسة وتثبيتها في قائمة قنوات التلفاز للاستمتاع بمحتواها المتميز. يتضمن ذلك:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد على 11470 بتردد عمودي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚، وتوفير جودة عالية بتقنية HD، وتشفير القناة بصورة مجانية.

التردد الثاني

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11270 بتوجيه أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾، مع جودة بدقة SD، وتشفير القناة بصورة مفتوحة.

باستخدام هذه الترددات المختلفة، يمكنك الاستمتاع بمتابعة برامج قناة وناسة بسهولة وجودة عالية تتناسب مع تفضيلاتك.

خطوات البحث عن القناة وتثبيتها

لتثبيت قناة وناسة ضمن قائمة قنوات التلفاز لمشاهدة محتواها المجاني، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بتشغيل التلفزيون. استخدم الريموت كنترول لتحديد أيقونة قائمة الإعدادات. اختر قائمة ضبط قنوات التلفاز. حدد القمر الصناعي المطلوب للبحث عن القناة. قم بإدخال بيانات التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ في الحقول المخصصة. اضغط على علامة بدء البحث. انتظر بضع ثواني حتى يتم العثور على القناة ضمن القنوات المتاحة. قبل الخروج، اضغط على كلمة حفظ ثم خروج.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قناة وناسة مثبتة في قائمة قنوات التلفاز، مما يسمح لك بمتابعة محتواها في أي وقت تشاء بسهولة ويسر.