هنقدم الساعة 60 دقيقة//موعد تطبيق التوقيت الشتوي+حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي لتخفيف الأحمال

موعد تطبيق التوقيت الشتوي تزايدت المعدلات الخاصة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوى وفقًا للتزامن مع الوضع الخاص في الفترات الحالية من خلال الإجراءات بشأن تنفيذ نظام تخفيف الأحمال التي يتم القيام به من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة، حيث أنه يعتقد البعض بأن تأخير فترة الساعات بالنهار مدة زمنية ساعة واحدة يتم من خلاله تخفيف الضغط على الكهرباء من حيث الاستخدام، وذلك بالنسبة لفترات الصباح.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وفقا للقانون المختص والتي تم تعيينه من قبل مجلس النواب بأنه يتم عودة نظام التوقيت الشتوي وتطبيقه في مصر، بحيث أنه يكون في أخر أسبوع من شهر أكتوبر المقبل، حيث أنه يتم تطبيقه لفترة زمنية ستة أشهر حتى أخر اسبوع من شهر أبريل، بالإضافة إلى أنه قد تم الحرص على تعيين اليوم الموافق المخصص بذلك، وقد جاء بأنه يتعين في يوم 25 من شهر أكتوبر.

عدد الأيام المتبقية لبدء العمل بالتوقيت الشتوي

نظراً لرغبة الكثير من المواطنين في معرفة كم عدد الأيام المتبقية، ليتم من خلالها البدء في التوقيت الشتوي في مصر فإنه قد تم تعيين تلك التصريحات بأنه يتبقى 116 يوم على بدء العمل بشكل رسمي بالقانون الشتوي، بالإضافة إلى أنه قد تم التأكيد على انتهاء فصل الشتاء بشكل رسمي في اليوم الموافق 20 من شهر مارس بالإضافة إلى بداية فصل الربيع، والتي يتمثل لمدة ثلاثة أشهر، ويتم انتهائه في اليوم الموافق 20 من شهر يونيو.