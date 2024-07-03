هشة وتذوب بالفم.. طريقة عمل كيكة الرواني بمكونات بسيطة وطعمها يجنن

كيكة الرواني من انواع الحلويات الشهية واللذيذة والتي يعشق تناولها الكبار والصغار فهيا مزيج من طعم الكيك وطعم البسبوسة، حيث يمكنك تحضيرها فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم احلى من الجاهز بكثير، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة سهلة وبمقادير مظبوطة لعمل كيكة الرواني فى المنزل هشة وطرية وطعمها يجنن.

طريقة عمل كيكة الرواني

يمكنك سيدتي تحضير كيكة الرواني فى المنزل بمقادير سهلة وبسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

واحد كوب دقيق.

كوب سميد.

كوب جوز الهند.

نصف كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت.

كوب إلا ربع زبادي.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

صنية مقاس 26.

الشربات نحتاج إلى :

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير كيكة الرواني