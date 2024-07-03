طريقة عمل كوكيز اقتصادي في المنزل بمذاق لذيذ لأعياد الميلاد والاحتفالات العائلية

يتهافت الكبار والصغار على تناول بسكويت الكوكيز بحب واستمتاع كبير، حيث يمتلك ذلك البسكويت طعم غنى وقرمشة خفيفة ويتم تقديمه للضيوف وأيضاً على سفرة الأعياد ميلاد، ولتعزيز المذاق يتم دمج قطع الشيكولاته في العجينة للحصول على مذاق مميز لا يقاوم، هذا بالإضافة إلى أن ذلك البسكويت يندرج من قائمة البسكويت الاقتصادي الموفر سريع التحضير، ولمعرفة المقادير والخطوات عليم اتباع الفقرات التالية.

مقادير عمل كوكيز اقتصادي في المنزل

تتمثل مقادير الوصفة في:

بيضه متوسطة الحجم.

نص كوب عسل اسود.

نصف كوب سمنه مذابة بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب دقيق خاص بالمخبوزات.

ملعقه صغيرة فانيليا.

معلقه صغيره بيكنج بودر.

قطع شيكولاته مبشورة أو تستبدل بشوكليت شيبس.

طريقة عمل كوكيز اقتصادي في المنزل

يتم تحضير ذلك البسكويت من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على المذاق المميز لذلك البسكويت: