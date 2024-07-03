طريقة عمل كوكيز اقتصادي في المنزل بمذاق لذيذ لأعياد الميلاد والاحتفالات العائلية

يتهافت الكبار والصغار على تناول بسكويت الكوكيز بحب واستمتاع كبير، حيث يمتلك ذلك البسكويت طعم غنى وقرمشة خفيفة ويتم تقديمه للضيوف وأيضاً على سفرة الأعياد ميلاد، ولتعزيز المذاق يتم دمج قطع الشيكولاته في العجينة للحصول على مذاق مميز لا يقاوم، هذا بالإضافة إلى أن ذلك البسكويت يندرج من قائمة البسكويت الاقتصادي الموفر سريع التحضير، ولمعرفة المقادير والخطوات عليم اتباع الفقرات التالية.
مقادير عمل كوكيز اقتصادي في المنزل
تتمثل مقادير الوصفة في:
- بيضه متوسطة الحجم.
- نص كوب عسل اسود.
- نصف كوب سمنه مذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 كوب دقيق خاص بالمخبوزات.
- ملعقه صغيرة فانيليا.
- معلقه صغيره بيكنج بودر.
- قطع شيكولاته مبشورة أو تستبدل بشوكليت شيبس.
طريقة عمل كوكيز اقتصادي في المنزل
يتم تحضير ذلك البسكويت من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على المذاق المميز لذلك البسكويت:
- في البداية يتم خفق العسل مع البيضة والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.
- بشكل تدريجي يتم إضافة السمن وتقليب المكونات لتصبح متجانسة.
- بعد ذلك يتم وضع الدقيق المنخول وكذلك البيكنج بودر المادة الرافعة في تلك الوصفة.
- تقليب العجينة برفق إلا أن يصبح لدينا عجينة طرية.
- تقسيم العجينة وتشكيلها إلى كرات صغيرة الحجم.
- تعزيز النكهة من خلال إضافة قطع الشوكليت شيبس أو الشيكولاته المبشورة.
- رص قطع الكوكيز في صينية مبطنة بورقة من الزبدة.
- إشعال الفرن إلا أن يصبح ساخن.
يتم خبز الكوكيز في حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة.
- رفع الكوكيز من حرارة الفرن ورصه في أطباق الضيافة.
- يقدم مع العصير أو المشروب المفضل.