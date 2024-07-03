24 ساعة على سحب الشهر 100000$ كن أنت سعيد الحظ.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاتصال

الاشتراك في مسابقة الحلم، برنامج مسابقة الحلم يعد من أشهر وأبرز البرامج التلفزيونية يتم عرضه عبر شبكة قنوات MBC، يقوم المشاهدين بالإجابة على الأسئلة للفوز بمبالغ مالية كبيرة تصل لمليون دولار ويستطيع كافة الأشخاص من مختلف أنحاء العالم المشاركة في مسابقة الحلم، يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال بث مباشر ومع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز السادس في هذا العام تزايد البحث عن معرفة أرقام الاشتراك في المسابقة وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تزايد البحث عن معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بجوائز مالية كبيرة، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر قم بإرسال رسالة نصية على رقم بلدك بها كلمة حلم باللغة العربية أو Dream.
- كما يمكن الاشتراك في المسابقة بشكل إلكتروني عبر موقع المسابقة الرسمي عبر الإنترنت.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.
- قم بكتابة رقم الهاتف.
- ستصلك رسالة نصية بها الرمز المميز.
- قم بكتابة الرمز لتأكيد عملية الاشتراك.
- ستصلك أسئلة عامة قم بالإجابة عليها.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
مسابقة الحلم تتيح للمشتركين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة لذلك نجد الكثير من الأشخاص يرغبون في الاشتراك في المسابقة ويبحثون عن معرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وإليكم أرقام الاشتراك حسب كل دولة، للاشتراك اختر الرقم المخصص لبلدك:
- الاشتراك من جمهورية مصر العربية على الرقم 95458.
- الاشتراك من العراق على رقم 2770 زين، أو شبكة كورك على رقم 2180 أو رقم 2266 الخلية الأسيوية.
- بينما أرقام الاشتراك من السعودية على رقم شبكة زين 755505 أو ليبار على رقم 313131 أو موبايل 650444.
- أرقام الاشتراك من البحرين فيفا 98885 أو 94000 بتلكو.
- يمكن الاشتراك من الكويت على رقم 4141.
- لبنان 008821622775627.
- تونس 85819.
- عمان 90434.
- سوريا 1555.
- الإمارات 5544.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من المغرب هى 9669 أو أورانج.