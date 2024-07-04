نزل قناة بطوط وفرح الأولاد.. تردد قناة بطوط الجديد لمشاهدة جميع قنوات الأطفال بالمجان

قناة بطوط للأطفال هي إحدى القنوات الفضائية التي تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من مختلف الفئات العمرية، تأسست القناة لتلبية حاجة الأطفال إلى مشاهدة برامج تلفزيونية تجمع بين المتعة والفائدة، وتساعد في تنمية مهاراتهم ومعارفهم في جو من المرح والإثارة، وتقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والمسلسلات التعليمية، والأغاني، والقصص المصورة، والبرامج التي تعزز من القيم الأخلاقية والإجتماعية.

قناة بطوط كيدز

قناة بطوط تعتبر واحدة من القنوات المصرية الرائدة في مجال الأطفال، بفضل محتواها المتميز والمتنوع الذي يتميز عن غيره من القنوات المشابهة، تمكنت القناة من تحقيق شعبية كبيرة وأصبحت من بين القنوات الأكثر مشاهدة في العالم العربي، تسعى قناة بطوط إلى المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية، مما يجعل محتواها مناسبا تماما للأطفال دون أي مخاوف، حيث يمكن للأطفال من جميع الأعمار التمتع ببرامجها المتنوعة، على الرغم من أن القناة تقدم بشكل رئيسي أفلام الكرتون والأغاني، إلا أنها تبرز أيضا ببرامج تعليمية ممتازة تساهم في تنمية مهارات الأطفال، يمكن للمشاهدين الوصول إلى قناة بطوط عبر قمر النايل سات فقط، وهذا هو تردد قناة بطوط كيدز الجديد.

تردد قناة بطوط كيدز

يمكنك التقاط بث قناة بطوط عبر القمر الصناعي نايل سات فقط، ويمكن استقبالها باستخدام التردد التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة بطوط

قناة بطوط تواصل البقاء في صدارة القنوات الأطفال، برغم تنافس العديد من القنوات الأخرى في الساحة الإعلامية، تتميز قناة بطوط بعدة مميزات تسهم في نجاحها، مثل: