من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين والمواطنات الجزائريين هي سكنات العدل،حيث وضعت وزارة الإسكان بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها للمتقدمين في سكنات عدل حتى يتمكنوا من الحصول على وحدة سكانية،والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تسعى لتوفير لكل المواطنين مساكن مناسبة وبأسعار مناسبة،وذلك حرصا من الحكومة في مساعدة المواطنين في أعباء المعيشة وايضا للارتقاء بمستوى معيشتهم،وسوف نوضح لكم خلال مقالنا هذا الشروط الواجب توافرها .

شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024

وفي بيان رسمي الكتروني لوزارة الإسكان في الجزائر، صرحت أن باب التقديم سوف يكون متاح أمام الجميع ولكن يجب توفر بعض الشروط وهي كالتالي:

على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية.

على المتقدم أن يكون مقيم بشكل دائم داخل الجزائر.

يجب على المتقدم أن يكون لا يملك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة مرتفعة.

يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي ممتلكات مسجلة باسمه أو يمتلك وحدات سكنية.

أن لا يتجاوز سن المتقدم 70 عاما.

يتعهد المتقدم أن يلتزم بدفع أقساط الوحدة السكنية بانتظام.

تفاصيل برنامج سكنات العدل

وتساءل الكثير عن تفاصيل برنامج سكنات العدل وسوف نوضح لكم التفاصيل فيما يلي: