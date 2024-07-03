شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024

hana masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024

من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين والمواطنات الجزائريين هي سكنات العدل،حيث وضعت وزارة الإسكان بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها للمتقدمين في سكنات عدل حتى يتمكنوا من الحصول على وحدة سكانية،والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تسعى لتوفير لكل المواطنين مساكن مناسبة وبأسعار مناسبة،وذلك حرصا من الحكومة في مساعدة المواطنين في أعباء المعيشة وايضا للارتقاء بمستوى معيشتهم،وسوف نوضح لكم خلال مقالنا هذا  الشروط الواجب توافرها .

شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024

وفي بيان رسمي الكتروني لوزارة الإسكان في الجزائر، صرحت أن باب التقديم سوف يكون متاح أمام الجميع ولكن يجب توفر بعض الشروط وهي كالتالي:

  • على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية.
  • على المتقدم أن يكون مقيم بشكل دائم داخل الجزائر.
  • يجب على المتقدم أن يكون لا يملك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة مرتفعة.
  • يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي ممتلكات مسجلة باسمه أو يمتلك وحدات سكنية.
  • أن لا يتجاوز سن المتقدم 70 عاما.
  • يتعهد المتقدم أن يلتزم بدفع أقساط الوحدة السكنية بانتظام.

تفاصيل برنامج سكنات العدل

وتساءل الكثير عن تفاصيل برنامج سكنات العدل وسوف نوضح لكم التفاصيل فيما يلي:

  • أن يتم سداد 38% من قيمة السكن كدفعة أولى من أقساط سكنات عدل.
  • ثم بعد ذلك يتم خصم الدفعة الي خمس دفعات على أن تشمل الدفعة الأولى الموافقة المبدئية ويتم سداد 10% من القسط الأول.
  • وأن يقوم المتقدم بدفع القسط الثاني 7% بعد الانتهاء من أشغال الأساسات.
  • عند الاستلام يتم دفع القسط الأخير هو 7%.
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hana masoud

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