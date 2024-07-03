“NOW” رابط PDF اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعراق عن خطوات مهمة لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بعد متابعة جهود الوزارة العراقية للشئون الاجتماعية والعمل في تقديم الدعم للفئات الهشة والمحتاجة، تم اليوم الإعلان عن الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية في العراق، أهم أنواع الدعم الذي يحظى بها بعض المواطنين، تعتبر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية أساسية لضمان حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، تشمل هذه الخدمات الدعم المالي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتوفير فرص العمل، والدعم النفسي والاجتماعي.

كيف أعف اسمي في الرعاية الاجتماعية مظلتي؟

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً بدراسة جميع أنواع الطلبات التي تم تقديمها، وبمجرد الانتهاء من التقييم، تقوم الوزارة بنشر قوائم الأسماء المقبولة على موقعها الرسمي، يمكن للأفراد الاستعلام بسهولة عن طريق اتباع الخطوات المحددة التالية:

يجب زيارة موقع مظلتي الرسمي في البداية من هنا. ثم نقوم بإدخال رمز التحقق واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك، يجب عليك اختيار رقم الوجبة والمحافظة التي تنتمي إليها. في الخطوة القادمة، عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. في النهاية، يتوجب عليك الضغط على رمز “الاستعلام” لتتمكن من تحميل كشوف الوجبة الأخيرة.

موعد الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوجبة السابعة تأخرت بشكل كبير عن بقية الوجبات السابقة، ولكنها تعمل بكل جهد في الوقت الحالي لضمان ظهور الوجبة السابعة خلال الأيام القادمة، وذلك ليتعرف جميع المواطنين في جميع أنحاء العراق عليها، عبر منصة مظلتي على نحو ما بينا.