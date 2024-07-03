نسخة واتساب الأخضر ضد الحظر!!.. WhatsApp يتغير للأخضر ويكسر مواقع المراسلة الأخرى بتحديثة الجديدة

في الفترة الأخيرة، تفاجأ عدد من مستخدمو واتساب، بتحويل لون التطبيق من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، فضلاً عن أن هذا اللون النابض بالحياة، مما أثار ضجة كبيرة حينها بين المستخدمين نظرَا لعدم تمكنهم من السبب وراء هذا التغيير، ويمكنك التعرف على أبرز مميزات هذا التطبيق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مزايا واتساب الأخضر

هناك بعض المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل التحديث لواتساب بعد أن تحول من واتساب اللون الأزرق التقليدي إلى اللون الأخضر، وفقًا لما يلي:-

التطبيق يُعزز من مواجهة الحظر ضمن أخر الإصدارات الخاصة به.

إمكانية إرسال عدد كبير من الرسائل للمستخدمين.

ميزة إخفاء أخر ظهور في حالة إذا كنت تُشاهد الحالة أو أن تقوم بقراءة الرسالة.

سهولة ترجمة النصوص إلى لغات متعددة.

توفير ثيمات عند إرسال الرسائل للمستخدمين.

حذف الرسائل بين الطرفين وكذلك العمل على استرجاعها.

إضافة رموز جديدة للتعبير بين المستقبل والمرسل.

التطبيق مجانًا ولا يحتاج إلى أي رسوم مالية.

هو ضد الحظر ولا يُسبب أي مشكلات على الهاتف.

خطوات تحديث تطبيق واتساب الأخضر

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل التحديث الجديد لواتساب الأخضر، وفقًا لما يلي:-