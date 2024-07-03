حلقات جديدة الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح وتردد القنوات الناقله له

من أفضل المسلسلات التي تم عرضها في الاونة الاخيرة مسلسل محمد الفاتح الذي يعد من المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شهرة كبيرة ونجاحه واسع فإن أحداث هذا المسلسل تدور حول القائد السلطان محمد الفاتح سلطان الدولة العثمانية الذي استطاع أن يفتح مدينة القسطنطينية وهي مدينة اسطنبول حاليا سنة 1453،لذلك الجميع يرغب في معرفة عرض الموسم الثاني بعد النجاح الكبير للموسم الاول وسوف نعرض لكم القنوات الناقلة لمسلسل بافضل جودة ممكنه خلال هذا المقال.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

المسلسل السلطان محمد الفاتح من انجح المسلسلات الذي تعلقت في الفترة الأخيرة ويضم عدد كبير من الأحداث التاريخية ومن انتاج تركي ضخم، حيث تم عرض المسلسل لأول مرة على الشاشات التلفزيونية يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 وتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية مدبلج الى اللغة العربية او مترجم لجميع الجماهير العربية مثل قناة تي ار تي التركية وقناة الفجر الجزائرية ويعرض في يوم الثلاثاء من كل اسبوع الساعه 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت القاهرة وأصبح من المسلسلات التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائيه مترجم الى اللغه العربيه فيمكن ان تشاهده بجودة عالية من خلال القنوات التالية: