رسميًا تبكير معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 “مبروك عليك الزيادة”

يشهد شهر يوليو 2024 بشرى سارة لملايين الأسر المصرية المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيتم صرف معاشات الشهر الحالي مع زيادة 15% وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسيي شهر فبراير للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

بلغت نسبة الزيادة التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير بنسبة 15% على جميع فئات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” فسيكون موعد الصرف في 15 من شهر يوليو 2024 ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن موعد ومكان صرف المعاش من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو التطبيق الرسمي للوزارة، فالجدير بالذكر أن قيمة الزيادة تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة، فتكمن أهمية تلك الزيادة في الآتي:

تساهم الزيادة في تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين من محدودي الدخل وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما تساعد الزيادة على توفير احتياجات الأسر الأساسية وتحسين مستوى معيشتها.

تعكس هذه الزيادة حرص الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجاً ورعاية الأسر المصرية.

شروط الاستفادة من الزيادة لشهر يوليو تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من تواجدها في الأفراد المقيدين للبرنامج وتكن كالآتي:

أن تكون الأسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة”.

أن تكون الأسرة مستوفية لشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البرنامج.

أن تُقدم الأسرة جميع المستندات المطلوبة لتحديث بياناتها بشكل دوري.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10 أو من خلال التطبيق الرسمي للوزارة.

كما يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 19518.