رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 anem.dz والمستندات المطلوبة

تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 إحدى المبادرات الرئيسية في الجزائر لدعم النساء، إذ تسعى الحكومة من خلالها لتمكين المرأة كعنصر فعال في أسرتها وخلق بيئة منزلية مستقرة وتربية جيل مثقف، تهدف المنحة كذلك إلى تقديم الدعم الضروري للنساء للحفاظ على حقوقهن وتلبية احتياجات أسرهن، تعتبر المرأة في الجزائر عماد الأسرة، ولذا تشكل المنحة جزءاً حيوياً للمحافظة على استقرارها المنزلي دون الحاجة إلى العمل خارج البيت، مما يمكنها من التفرغ لرعاية أسرتها وتنشئة أبنائها على قيم بناءة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، يجب اتباع الإرشادات الموضحة أدناه:

الدخول إلى “الموقع الإلكتروني لـ الوكالة الوطنية الجزائرية” عبر الرابط الرسمي.

تحديد قسم الاستفسار عن منح البطالة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

النقر على زر الإرسال لتقديم الطلب.

شروط منحة المرأة في الجزائر

منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 تستهدف تمكين المرأة في المجتمع وتقديم الدعم الضروري لها لتحقيق استقلالية مالية واجتماعية دون الحاجة للخروج من بيئتها الأسرية، وتشتمل شروط الحصول على المنحة على ما يأتي:

يجب أن تكون “المتقدمة” حاملة للجنسية الجزائرية.

كذلك يجب أن تكون مقيمة في الجزائر بصفة دائمة.

أيضا يجب أن تكون “المتقدمة” على المنحة بدون عمل.

يجب ألا يزيد عمرها عن 55 عامًا.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة

أوضحت “الحكومة الجزائرية” الوثائق اللازمة للتقديم لمنحة المرأة الماكثة في البيت، وتتضمن القائمة التالية: